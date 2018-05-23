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Новости. Общество
23:30, 23 Мая 2018

Ученые решили, что сексом нужно заниматься по четвергам и только в носках

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Ученые из Нидерландов считают, что носки помогают девушкам быстрее достигнуть оргазма, а британские исследователи уверены, что предаваться интиму нужно только по четвергам.

Так, ученые мужи из Великобритании путем проб и ошибок определили идеальный день для секса – четверг. Исследователи пришли к выводу, что понедельник – день тяжелый, и люди не охотно идут на интимный контакт из-за колоссальной загруженности. А вот приближение выходных дарит чувство оптимизма, и пары вполне себе могут позволить по четвергам занятия любовью, пишет Tumix.

А чтобы даже раз в неделю секс был незабываемым, исследователи из Нидерландов предлагают такую "изюминку", как носки. По мнению специалислистов-сексологов, девушки, которые не снимают носки во время секса, быстрее достигают оргазма.

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