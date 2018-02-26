Ученые: Секс может стать бесполезным из-за процесса эволюции

Ученые выдвинули предположение, что секс со временем может стать бесполезным в ходе эволюции. К такому выводу они пришли, изучив грибов-паразитов.

Ученые выдвинули утверждение, что занятие сексом не приносит удовольствие животным, а для некоторых он даже является опасным занятием. Стоит только вспомнить богомолов, где самка после спаривания отгрызает голову своему партнеру. Ученые стали активно заниматься изучение гриба-паразита, которые поражает тело человека, вызывая грибок на ногах.

Он носит название Trichophyton rumbu. Грибок уже эволюционировал настолько, что дальше его развитие уже не предусмотрено. Таким образом, ему больше не требуется совершенствование своего генома. Как правило, после этого он должен начинать вымирать, но этот вид грибка продолжает существовать на сегодняшний день.