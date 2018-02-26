Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
23:30, 26 Февраля 2018

Ученые: Секс может стать бесполезным из-за процесса эволюции

По теме

ФОТО: Силовики перекрыли центр Петрозаводска
26.02.18 21:38
В Сети обсуждают располневшую Леру Кудрявцеву
26.02.18 21:30
Губернаторы и чиновники облюбовали телефоны за 140 тысяч рублей
26.02.18 21:05
Все новости
Загрузка...

Ученые выдвинули предположение, что секс со временем может стать бесполезным в ходе эволюции. К такому выводу они пришли, изучив грибов-паразитов.

Ученые выдвинули утверждение, что занятие сексом не приносит удовольствие животным, а для некоторых он даже является опасным занятием. Стоит только вспомнить богомолов, где самка после спаривания отгрызает голову своему партнеру. Ученые стали активно заниматься изучение гриба-паразита, которые поражает тело человека, вызывая грибок на ногах.

Он носит название Trichophyton rumbu. Грибок уже эволюционировал настолько, что дальше его развитие уже не предусмотрено. Таким образом, ему больше не требуется совершенствование своего генома. Как правило, после этого он должен начинать вымирать, но этот вид грибка продолжает существовать на сегодняшний день.

По теме

ФОТО: Силовики перекрыли центр Петрозаводска
26.02.18 21:38
В Сети обсуждают располневшую Леру Кудрявцеву
26.02.18 21:30
Губернаторы и чиновники облюбовали телефоны за 140 тысяч рублей
26.02.18 21:05
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.02.2018, 10:47
Вместо обещанного нового гипермаркета "Лента" в Петрозаводске появится супермаркет другой сети
25.02.2018, 13:41
ВИДЕО: Жесткое ДТП случилось в центре Петрозаводска
22.02.2018, 09:03
Оранжевый уровень опасности объявлен в Карелии из-за морозов
24.02.2018, 13:12
В Карелии погиб пассажир самодельного транспортного средства
21.02.2018, 13:06
ОПРОС: За кого бы вы проголосовали, если бы выборы президента РФ прошли в ближайшее воскресенье?
22.02.2018, 07:25
В Петрозаводске попавшую под машину девочку врачи оставили сидеть на скамейке с охранником в травмпункте

Аналитика

26.02.2018 13:16
Обществоведение
"Мы живем как после войны" 5
Пудожский район – отличная зарисовка на тему, как великая Россия "встает с колен".
В погоне за явкой 3
26.02.2018 12:52
"Депутат должен быть контролером" 1
26.02.2018 11:27
"Ниже пояса не бить и не лизать" 9
20.02.2018 15:04
Своя изюминка 10
20.02.2018 14:33
Вся аналитика

Медиа

В Петрозаводске прошел митинг памяти Немцова
26.02.2018 11:28
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»