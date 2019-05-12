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Новости. Общество
21:40, 12 Мая 2019
фото: фото rmg.be

Почему секс полезнее витаминов, рассказали ученые

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Воздержание от секса, не самый мудрый шаг со стороны человечества, считают ученые.

Ряд последних исследований свидетельствует о том, что занятия сексом помогают предотвратить некоторые заболевания, пишет "Южный федеральный".

Эксперты сообщили, что интимная близость – хороший антиоксидант. Впрочем, они уточнили, что это утверждение работает в случае, когда секс длится не дольше 40 минут, включая "разогрев" и предварительные ласки.

Занятия любовью помогают выводить из человеческого организма накопившиеся свободные радикалы: белки, захватывающие молекулы кислорода и окисляющие ткани. Этот процесс приводит к большому количеству заболеваний. При медикаментозном лечении врачи назначают минералы селена и цинка, а также витамины С, Е и К. Однако секс способствует выработке большого количества гормонов, которые самостоятельно нейтрализуют свободные радикалы без дополнительных витаминов.

Кроме того, секс расслабляет, улучшает настроение, физическое и душевное состояние людей.

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