Ученые сочли дневной сон смертельно опасным

Дневной сон длительностью более одного часа смертельно опасен для человека.

Такие выводы сделали ученые из Медицинского университета Гуанчжоу в Китае, пишут "Известия" со ссылкой на MedicalXpress.

В основу их исследования легли научные работы, в которых изучалась связь между сном днем и риском возникновения сердечно-сосудистых заболеваний или смертью от других причин. Ученые обобщили более 20 подобных работ и подвергли анализу данные свыше 313 тысяч человек, из которых 39% спали днем, говорится в материале, опубликованном порталом в среду, 26 августа.

По итогам анализа специалисты сделали ввод, что у людей, которые предпочитали продолжительный дневной сон – более часа, на 34% вырастал риск сердечно-сосудистых заболеваний. Также у таких исследуемых на 30% вырастал риск смерти от других причин. Однако, согласно выводам экспертов, такую опасность дневной сон несет исключительно для тех людей, которые спали более шести часов в сутки.

Женщины и пожилые люди наиболее подверженные возникновению таких последствий дневной дремоты.

Автор исследования доктор Чже Пан в то же время подчеркнул, что люди, предпочитающие вздремнуть днем менее часа, не подвергаются риску возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Речь идет о тех людях, у которых наблюдается нарушение ночного сна.

"Результаты показывают, что более короткий сон (особенно менее 30–45 минут) может улучшить здоровье сердца у людей, которые плохо спят по ночам", – заключил эксперт.