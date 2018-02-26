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Новости. Общество
18:40, 26 Февраля 2018

Ученые узнали, на сколько лет стареют женщины после родов

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Роды могут ускорять старение женского организма, выяснили исследователи из Университета Джорджа Мэйсона в США.

Результаты работы были опубликованы в журнале Human Reproduction, пишет "Газета.ру".

Ученые проанализировали ДНК почти 2000 женщин репродуктивного возраста и выяснили: у тех из них, кто рожал детей, теломеры оказались короче. Теломеры — это концевые участки хромосом, которые защищают ДНК и укорачиваются по мере старения организма. Короткие теломеры ассоциированы с повышенным риском раковых заболеваний, болезней сердца, слабоумием. По сравнению с нерожавшими женщинами, те, у кого был хотя бы один ребенок, имели теломеры на 4,2% короче — это равно примерно 11 годам клеточного старения (т. е. потери клетки способности к делению) или, по оценкам исследователей, трем годам биологического старения.

Интересно, что роды влияли на длину теломер сильнее, чем курение или ожирение. Чем больше детей родила женщина, тем, соответственно, сильнее были укорочены ее теломеры.

"Мы не призываем не заводить детей", — подчеркивают исследователи. Также они избегают говорить о какой-либо причинно-следственной связи между количеством родов и длиной теломер и отмечают необходимость дальнейших исследований для выявления причин такой корреляции.

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