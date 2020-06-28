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Ученые узнали, переносят ли комары коронавирус

Новости. Общество
19:40, 28 Июня 2020
фото: Depositphotos
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Доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн оценил возможность распространения коронавируса насекомыми.

Ученые Национального института здравоохранения Италии подтвердили, что коронавирусная инфекция не передается через комаров, пишкт "Известия" со ссылкой на портал Medical Xpress.

"Исследование показало, что вирус, который когда-то передавался комару через поглощение зараженной крови, не мог размножаться", — говорится в заявлении.

Специалисты также опровергли в целом возможность передачи COVID-19 через укусы кровососущих насекомых, в частности тигровых комаров, которые распространяют лихорадку Денге.

6 мая доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн оценил возможность распространения коронавируса насекомыми. По его словам, комары распространять инфекцию не могут. Свою точку зрения он объяснил "сложным путем", который коронавирусу придется пройти в этом возможном случае передачи.

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