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Новости. Общество
21:05, 13 Ноября 2018
фото: paginadepsihologie.ro

Ученые выяснили, как погода влияет на здоровье жителей России

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Экономисты из Екатеринбурга и их зарубежные коллеги впервые детально оценили то, как погодные аномалии влияют на число смертей и общее состояние здоровья населения России.

"Результаты исследований еще раз подчеркивают, что изменения климата напрямую влияют на здоровье населения и что нам необходимо учитывать эту взаимосвязь для развития системы здравоохранения России в будущем", – рассказывает Ольга Попова из Уральского федерального университета в Екатеринбурге.

Ученые проанализировали данные по смертности и заболеваемости в каждом регионе страны за последние годы, сопоставляя их с колебаниями климата, пишет "РИА Новости".

Эту информацию они использовали для создания компьютерной модели, предсказывающей последствия погодных аномалий в будущем, в том числе и то, как сильно от этого пострадают не только жизни людей, но и экономика страны.

Как показали эти расчеты, и волны холода, и волны жары заметно повышали смертность и негативно влияли на экономику, однако сила и манера их действия была разной. В целом, жара была более смертоносной, чем холод.

Сильнее всего на людей влияли чередующиеся периоды жары и холода, постоянно сменяющие друг друга. Они заметно повышали смертность среди всех категорий населения, и особенно сильно сказывались на здоровье мужчин в среднем и пожилом возрасте.

Все это, как отмечают исследователи, указывает на то, что в ближайшую четверть века экономический ущерб и смертность от погодных аномалий резко вырастут. К их последствиям нужно начинать готовиться уже сейчас, заключают ученые.

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