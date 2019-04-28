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Новости. Общество
20:40, 28 Апреля 2019
фото: pixabay.com

Ученые выяснили, какой продукт повышает риск преждевременной смерти на 50%

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Опасные вещества, из-за которых наступает преждевременная смерть, попадают в организм человека через пищу.

Как сообщает агентство ФедералПресс, ученые из Уппсальского университета в Швеции выяснили, что высокий уровень полихлорированных бифенилов (ПХБ) в крови вызывает преждевременную смерть у пожилых людей.

"В организм человека опасные вещества попадают с пищей. Они содержатся, в основном, в жирных продуктах животного происхождения, таких как рыба, мясо и молочные продукты. По данным Шведского национального продовольственного агентства, особенно высокие концентрации ПХБ присутствует в жирной рыбе, такой как салака и дикий лосось", – заявили шведские исследователи.

Исследование сосудистой системы у пожилых людей в Уппсале проводилось в течение десяти лет. Под наблюдением находились более тысячи человек.

Интересно, что в ходе наблюдения не учитывались факторы риска, связанные с сердечнососудистыми заболеваниями. К примеру, высокое кровяное давление, диабет, курение, высокий уровень холестерина и ожирение. Об этом сообщает Medicalxpress.

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