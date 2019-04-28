Ученые выяснили, какой продукт повышает риск преждевременной смерти на 50%

Опасные вещества, из-за которых наступает преждевременная смерть, попадают в организм человека через пищу.

Как сообщает агентство ФедералПресс, ученые из Уппсальского университета в Швеции выяснили, что высокий уровень полихлорированных бифенилов (ПХБ) в крови вызывает преждевременную смерть у пожилых людей.

"В организм человека опасные вещества попадают с пищей. Они содержатся, в основном, в жирных продуктах животного происхождения, таких как рыба, мясо и молочные продукты. По данным Шведского национального продовольственного агентства, особенно высокие концентрации ПХБ присутствует в жирной рыбе, такой как салака и дикий лосось", – заявили шведские исследователи.

Исследование сосудистой системы у пожилых людей в Уппсале проводилось в течение десяти лет. Под наблюдением находились более тысячи человек.

Интересно, что в ходе наблюдения не учитывались факторы риска, связанные с сердечнососудистыми заболеваниями. К примеру, высокое кровяное давление, диабет, курение, высокий уровень холестерина и ожирение. Об этом сообщает Medicalxpress.