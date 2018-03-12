Учёные заявили, что стрессом и депрессией можно заразиться

Учёные из Института мозга Хоччисса при Университете Калгари выяснили, что депрессия и стрессы, которыми можно в прямом смысле слова заразиться, влияют на биохимию мозга, угнетая его активность и разрушая его структуру.

Опыты на грызунах показали, что повышенный уровень гормона стресса у одной из особей неизбежно вызывает изменение активности мозга у другой, сообщает "Лайф".

При этом исследователи отметили, что помимо изменений в активности мозга после "заражения" стрессом происходит переформатирование и сбои в работе нейронов. "Заражение" стрессом и угнетение центральной нервной системы, по словам учёных, могут распространяться на двух и более грызунов — не исключено, что такой же механизм распространения стресса через социальное взаимодействие существует и у людей.

Учёные отмечают, что заражение стрессом при постоянном контакте с источником в случае с головным мозгом человека может иметь гораздо более тяжкие последствия, которые могут привести не только к серьёзным сбоям в работе нервной системы, но и стать причиной развития нейродегенеративных заболеваний.