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Новости. Общество
20:40, 12 Марта 2018

Учёные заявили, что стрессом и депрессией можно заразиться

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Учёные из Института мозга Хоччисса при Университете Калгари выяснили, что депрессия и стрессы, которыми можно в прямом смысле слова заразиться, влияют на биохимию мозга, угнетая его активность и разрушая его структуру.

Опыты на грызунах показали, что повышенный уровень гормона стресса у одной из особей неизбежно вызывает изменение активности мозга у другой, сообщает "Лайф".

При этом исследователи отметили, что помимо изменений в активности мозга после "заражения" стрессом происходит переформатирование и сбои в работе нейронов. "Заражение" стрессом и угнетение центральной нервной системы, по словам учёных, могут распространяться на двух и более грызунов — не исключено, что такой же механизм распространения стресса через социальное взаимодействие существует и у людей.

Учёные отмечают, что заражение стрессом при постоянном контакте с источником в случае с головным мозгом человека может иметь гораздо более тяжкие последствия, которые могут привести не только к серьёзным сбоям в работе нервной системы, но и стать причиной развития нейродегенеративных заболеваний.

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