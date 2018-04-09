Ученые: Женщины лишаются оргазма после родов по физиологическим причинам

Британские ученые провели исследование, призванное ответить на вопрос, по каким причинам женщины после родов часто не испытывают оргазм.

Оказалось, все дело в физиологии и беспокойстве.

Около 48% представительниц прекрасной половины после родов перестают испытывать сексуальную разрядку. Исследование показало, что на это есть две причины. Первая кроется в физиологии. Дело в том, что после родов мышцы тазового дна, отвечающие за наступление удовольствия, остаются перегруженными из-за беременности и родов.

Также оргазм исчезает вследствие послеродовой депрессии и беспокойства. Эти психологические причины производят на тело физиологический эффект, который нарушает сексуальный интерес и снижает либидо.

Медики рекомендуют решать проблемы отсутствия оргазма только под контролем профильных специалистов, пишет OaNews.