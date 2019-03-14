В школах Петрозаводска проведут викторину на тему православных культур

Петрозаводские педагоги обсудили вопросы преподавания "Основ религиозных культур и светской этики", сообщили в администрации города.

Специалисты наметили ряд мероприятий, которые необходимо выполнить на базе общеобразовательных организаций для повышения качества преподавания курса. Педагоги высказались за проведение викторины по курсу "Основы православной культуры", обсудили перспективы реализацию нового проекта – "Школьного краеведения" - и организации тематических консультаций для учителей.

Перед участниками заседания выступила учитель начальных классов Ломоносовской гимназии Надежда Волкова, ставшая победительницей Межрегионального конкурса 2018 года "За нравственный подвиг учителя", инициированного Министерством просвещения РФ совместно с РПЦ.

На встрече присутствовали представители Петрозаводской и Карельской епархии, православного центра во имя преп. А. Свирского и директор воскресной школы Александро-Невского кафедрального собора.