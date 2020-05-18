Учителя из Карелии уехали работать на Камчатку

Десять педагогов будут трудоустроены в школах отдаленных районов Камчатки по программе "Земский учитель".

На Камчатке завершился отбор претендентов на замещение вакантных должностей в школах Олюторского, Карагинского, Усть-Большерецкого и Мильковского районов в рамках президентской программы. Об этом сообщили в министерстве образования региона, пишет интернет-газета "Глас народа".

"Заседание комиссии по отбору претендентов на право получения единовременной компенсационной выплаты состоялось 7 мая. По его результатам определился список из 10 педагогов, которые трудоустроятся в школы отдалённых районов полуострова. Двое из них жители Камчатки, остальные из разных регионов России: Ставропольского края, республики Коми, республики Башкортостан, республики Дагестан, Республики Карелия, Республики Алтай, Забайкальского края, Краснодарского края. Итоговые документы конкурса размещены на сайте федеральной программы "Земский учитель", победители оповещены уведомлениями. До 1 сентября 2020 года с ними будут заключены трудовые договоры", – рассказали в министерстве.

Там отметили, что реализация программы в Камчатском крае позволит не только привлечь учителей на вакантные должности, но и пригласить высококвалифицированных специалистов, которые смогут повысить качество образования в школах.

Напомним, федеральная программа "Земский учитель" запущена с января 2020 года и рассчитана на три года. Учителя, прибывшие (переехавшие) на работу в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа или города с населением до 50 тысяч человек, имеют право на компенсационные выплаты в размере 1 миллион рублей, для Дальневосточного федерального округа, включая Камчатку, эта сумма составляет 2 миллиона рублей.