"Учителя в Карелии работают на пределе своих физических и эмоциональных возможностей"

Учитель из "Петровского Дворца" Петрозаводска написала открытое письмо в адрес главы Карелии и министра образования республики.

Учитель английского языка МОУ "Петровский Дворец" Инесса Кузнецова опубликовала в соцсетях обращение к Артуру Парфенчикову и Роману Голубеву. Педагог рассказала о проблемах в сфере образования, которые из-за пандемии коронавируса ощущаются еще острее. Новый учебный год учителя ждут с особой тревогой.

- Обращаюсь к вам не только как школьный учитель, но и как житель Карелии, чьи дети учатся в муниципальном образовательном учреждении. Я считаю, что система школьного образования нашего региона находится на пороге если не коллапса, то, как минимум, очень серьезной проверки на прочность. На мой взгляд, учителя работают на пределе своих физических и эмоциональных возможностей.

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