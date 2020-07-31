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"Учителя в Карелии работают на пределе своих физических и эмоциональных возможностей"

Новости. Общество
17:24, 01 Августа 2020
фото: Столица на Онего
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Учитель из "Петровского Дворца" Петрозаводска написала открытое письмо в адрес главы Карелии и министра образования республики.

Учитель английского языка МОУ "Петровский Дворец" Инесса Кузнецова опубликовала в соцсетях обращение к Артуру Парфенчикову и Роману Голубеву. Педагог рассказала о проблемах в сфере образования, которые из-за пандемии коронавируса ощущаются еще острее. Новый учебный год учителя ждут с особой тревогой. 

- Обращаюсь к вам не только как школьный учитель, но и как житель Карелии, чьи дети учатся в муниципальном образовательном учреждении. Я считаю, что система школьного образования нашего региона находится на пороге если не коллапса, то, как минимум, очень серьезной проверки на прочность. На мой взгляд, учителя работают на пределе своих физических и эмоциональных возможностей. 

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