Учителям Петрозаводска до сих пор не выплатили декабрьскую премию

Педагоги петрозаводских школ заявили, что им до сих пор не выплатили обещанные в декабре премии и, возможно, не выплатят.

Об этом, в частности, на своей социальной странице "ВКонтакте" в среду 9 января написал преподаватель школы №38 Виктор Кнодель.

"Проходит время, звонят мне учителя и говорят, что "стимы" отменили. Не понимаю, о чём речь, так как никаких сообщений от директора не поступало. Утром прихожу на работу: все только об этом общаются. Как председатель первичной профсоюзной организации поднимаюсь к директору для уточнения. Ответ был таков: "Ошибка экономиста". Предложил свою помощь для обращения в городской профсоюз. Получаю отказ, так как "в этом нет смысла". Думаю, позвоню-ка я в бухгалтерию и уточню. На что ответ был такой: "Придите, мы переделаем вам справку". "А как же обещанные деньги губернатором?"- спрашиваю я. "Никаких распоряжений нет" – был ответ", - написал Кнодель.

В чевтерг мы уточнили у преподавателей в других школах - стимулирующие выплаты (премии) не выплатили также в школах №5, 27, 35, 38, 40, в Державинском лицее и лицее №1.

Еще 29 декабря учителя Петрозаводска заявили, что их оставили без обещанных стимулирующих выплат в декабре, и они готовы к забастовке, а также обратиться в Владимиру Путину. Соответствующее письмо с копиями документов администрации Петрозаводска и правительства Карелии, где содержится просьба к руководству учреждений "провести соответствующую разъяснительную работу" для "снятия социальной напряженности", было разослано в редакции СМИ.

Днем 31 декабря глава Карелии Артур Парфенчиков упрекнул учителей, понадеявшихся на стимулирующие выплаты к Новому году. Он вступил в перепалку с педагогами. Что вызвало бурную реакцию в соцсетях и региональных изданиях.

Вечером того же дня Парфенчиков на своей странице "ВКонтакте" написал, что по его поручению премьер-министр Александр Чепик провел совещание по вопросу невыплаты учителям премий, о которых ранее было объявлено директорами некоторых петрозаводских школ.

В централизованной бухгалтерии №1 "Столице на Онего" пояснили, что соответствующий приказ в учреждение пока не поступал.