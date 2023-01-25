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Учреждения образования отремонтируют в Кондопоге

Новости. Общество
12:22, 15 Февраля 2023
фото: © МОУ СОШ № 1 г. Кондопога

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В Кондопоге начнется капитальный ремонт школы № 1, будут созданы спортивные клубы, завершится обустройство футбольного поля.

Об этом на совещании по развитию Кондопожского района заявил глава Республики Карелия Артур Парфенчиков.

Руководитель региона поручил в ближайшее время определиться с подрядчиком по выполнению капремонта школы № 1 в Кондопоге. На сегодняшний день разработаны проектные документы на масштабные работы по ремонту кровли, фасада, системы водоснабжения. Из федерального бюджета на этот год на капремонт школы предусмотрена субсидия в размере 128 млн 911 тыс. рублей, в том числе на ее оснащение — 8 млн 334,8 тыс. рублей.

Также в этом году будет создан центр образования «Точка роста» и отремонтирован спортивный зал в школе № 7 Кондопоги. «Точка роста» откроется и в Сунской школе. Планируется приобретение вычислительной техники, программного обеспечения и презентационного оборудования в школу № 7. Будет создан школьный спортивный клуб в Спасогубской школе. С наступлением тепла планируется завершить работы по укладке искусственного газона на футбольном поле в Кондопоге. По словам министра образования и спорта Романа Голубева, учреждения района пополнятся кадрами. Будут приобретены две квартиры для «земских» учителей. Три специалиста приступили к работе, четыре «целевика» обучаются.

Продолжатся ремонтные работы в детском саду «Колосок». Запланирован ремонт двух корпусов, фасада бассейна, разработка проектной документации на капремонт корпуса № 6. На эти цели из регионального бюджета району предоставлена субсидия в размере 24 млн 705 тыс. руб. За последнее время в учреждении обновлена мебель, частично произведена замена оконных блоков, смонтирован металлодетектор, проведен косметический ремонт дошкольных групп, спальной, туалетной комнат, покрашены стены.

Артур Парфенчиков отметил, что для модернизации образовательных учреждений нужно максимально использовать  программу комплексного развития сельских территорий. На сегодняшний день выделена субсидия из бюджета Республики Карелия в 6 млн рублей на разработку проектной документации на Кончезерскую среднюю школу и Березовскую начальную школу.

В перспективе на 2024–2025 годы планируется капремонт школы № 2. В прошлом году из бюджета Карелии выделено 3 млн рублей на разработку проектно-сметной документации. Школа будет включена в очередной этап федеральной программы по модернизации на период 2024–2025 годов.

Артур Парфенчиков отметил, что система образования района будет получать постоянную поддержку.

— Город и район развиваются, привлекают новых жителей. Есть все основания рассчитывать на дальнейшее развитие промышленности, сельского хозяйства, — сказал руководитель региона. — Поэтому дети, подрастающее поколение должны иметь все возможности посещать современные, хорошо оснащенные детские сады, школы, учреждения спорта и дополнительного образования.

По словам главы администрации Кондопожского района Дмитрия Зацепина, в связи с обращениями родителей воспитанников детского сада «Колосок» есть потребность в корректировке режима работы учреждения. На днях будет создана рабочая группа для решения вопроса на местном уровне. 

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