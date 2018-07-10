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Новости. Общество
10:02, 10 Июля 2018

УФАС обнаружило картельный сговор при аукционе на проведение ремонта больниц Карелии

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УФАС по Карелии наложило штраф в размере 1,2 млн. рублей на ООО "Карелстроймонтаж" за участие в сговоре с другими фирмами при проведении 9 аукционов на ремонт больниц в Карелии.

Антимонопольная служба признала наличие картельного сговора в действиях участников аукционов на право заключения госконтрактов на проведение строительно-ремонтных работ в "Сегежской центральной районной больнице" и в "Детской республиканской больнице" в 2014-2016 годах. Общая сумма начальной (максимальной) цены контрактов составила более 12,8 миллионов рублей.

По данным фактам, антимонопольной службой признаны нарушителями 6 петрозаводских компаний.

Какие компании признаны нарушителями, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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