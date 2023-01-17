Уголовное дело по факту смертельного наезда на журналиста-общественника Карелии передали в суд

Прокуратура направила в суд уголовное дело о смертельном ДТП в поселке Сопоха, водитель обвиняется в нарушении ПДД.

Прокуратура Кондопожского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 50-летнего жителя Петрозаводска, который обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека. Об этом сообщили в надзорном ведомстве Карелии.

Вечером 17 ноября обвиняемый за рулем автомобиля Toyota Corolla ехал по трассе «Кола» в сторону Кондопоги из Медвежьегорска и в поселке Сопоха сбил местного жителя на пешеходном переходе. Пенсионер, 81-летний журналист-общественник Алексей Карпенко, скончался на месте.

В настоящее время уголовное дело направлено в Кондопожский городской суд.

Напомним, уголовное дело было возбуждено еще в конце ноября 2022 года. Как стало известно «Столице на Онего», водитель автомобиля перед ДТП отвлекся от управления.