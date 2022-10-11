По факту смертельного наезда на журналиста-общественника Карелии возбуждено уголовное дело

В Кондопожском районе проводится следственные мероприятия по уголовному делу о ДТП, в котором погиб пешеход, сообщили в ГИБДД Карелии.

Преступление инкриминируется водителю иномарки, который, как стало известно «Столице на Онего», отвлекся от управления.

Ранее в ведомстве сообщали, что 18 ноября в 17.55 в поселке Сопоха Кондопожского района водитель автомобиля Toyota Corolla насмерть сбил 81-летнего пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте.

Но в ходе доследственной проверки выяснилось, что смертельный наезд на пешехода был совершен в момент, когда он пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пенсионер от полученных травм скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия.

Напомним, что погибшим оказался 80-летний Алексей Степанович Карпенко — журналист и общественник.

Видео смертельного ДТП опубликовано в паблике «Подслушано у водителей ПТЗ и Карелии». И на кадрах видно, что вдоль дороги стоит ограждение, которое не могло позволить 81-летнему пенсионеру пересечь проезжую часть в неустановленном месте.