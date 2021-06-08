Уголовное дело по мошенничеству с газовым оборудованием для пенсионеров суд в Петрозаводске возвратил на доследование

Судья Петрозаводского городского суда Марина Носова вернула на доследование в полицию уголовное дело по мошенничеству с газоанализаторами.

На 7 июня было запланировано заседание Петрозаводского суда под председательством Марины Носовой по уголовном уделу, связанному с мошенничеством при установке навязываемых пенсионерам карельской столицы и Кондопоги газоанализаторов.

Напомним, по версии следствия, двое жителей Краснодара и четверо Пскова в 2019 году приходили в дома жителей Петрозаводска и Кондопоги с предложением приобрести газовое оборудование (сигнализаторы загазованности) по заведомо завышенной цене. При этом, как считает следствие, обвиняемые в мошенничестве в составе организованной группы (ст.159 ч.4 УК) фигуранты вводили потерпевших, преимущественно пенсионеров, в заблуждение. Говорили им, что газоанализаторы нужно установить обязательно, поскольку только с таким оборудованием можно предотвратить утечки газа. Всего в деле 41 потерпевший, а общая сумма причиненного ущерба, считает следствие, составила более 300 тысяч рублей.

К настоящему времени один из шестерых обвиняемых – житель Пскова, признавший свою вину и заключивший досудебное соглашение со следствием, уже осужден: в прошлом году его приговорили к 4,5 годам колонии общего режима. Из оставшихся пятерых трое также признают вину, а двое – нет.

Один из обвиняемых содержится под домашним арестом. Двоим суд назначил норму ЗОД - запрет определенных действий, в частности, на пользование телефонной связью и интернетом. Еще двое находятся под подпиской о невыезде.

Защищают обвиняемых адвокаты Михаил Шогин, Андрей Закатов, Равиль Закиров, Виктор Обруч, Максим Романьков и Александр Шишков. При этом, начавшийся 7 июня в 16 часов суд закончился очень быстро.

Как сообщил «Столице на Онего» Михаил Шогин, опытная судья Марина Носова приняла решение возвратить данное уголовное дело снова в полицию, для проведения дополнительного расследования.

Причиной этого стал тот факт, что родной брат адвоката Александра Шишкова – Илья Шишков возглавляет проводившее первоначальное расследование Следственное управление УМВД по Петрозаводску, пояснил Михаил Шогин. В этом случае закон запрещает рассматривать это уголовное дело без необходимой доработки и устранения названного противоречия.

Прокомментировать возникшую правовую коллизию мы попросили адвоката Александра Шишкова, однако он не пожелал этого сделать.

По информации Михаила Шогина, изготавливаемые в Новосибирске сигнализаторы загазованности обвиняемые покупали у их поставщика в Казани по 3 тысячи 600 рублей, а жителям Карелии, которых, подчеркнул адвокат, никто не заставлял их приобретать, газоанализаторы обходились в 6 тысяч 990 рублей.

- В данном случае с газоанализаторами имеют место обычные гражданско-правовые отношения и состава уголовного преступления здесь нет, - считает Михаил Шогин.