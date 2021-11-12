Угроза обрушения аварийных домов в Карелии была устранена после вмешательства Следкома

Следственные органы Карелии были вынуждены заняться проблемой сноса аварийных домов в Беломорске после жалоб жителей города.

Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

В октябре жители Беломорска обратились к руководителю управления Евгению Швец и рассказали о пустующих разрушенных домах, в которых были разобраны стены первых этажей. Из-за этого возникла угроза обрушения перекрытий.

Руководитель следственного управления передал эти жалобы органами местного самоуправления, и в течение месяца аварийные дома были снесены.