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Укравший спиннинги житель Карелии попал в объектив камеры

Новости. Криминал
12:14, 30 Июля 2020
фото: © Столица на Онего
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В полицию поступило сообщение от заведующей магазина рыболовных товаров, сообщили в МВД Карелии.

В среду, 29 июля, около 18.00  один из посетителей похитил из магазина два спиннинга стоимостью около 10 тысяч рублей. Происходящее зафиксировала камера видеонаблюдения.

Ориентировка была передана всем дежурным нарядам.

В течение часа сотрудники ППС разыскали подозреваемого. Им оказался 32-летний горожанин. 

Возбуждено уголовное дело.

Санкция статьи предусматривает наказание до четырех лет лишения свободы.

Ранее камера в поселке Карелии запечатлела молодых похитителей надгробных плит.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-07-30 12:22:59
Если воровство массовое, значит в консерватории что-то не так. Доиграетесь с электоратом. Будет как у батьки. Чтобы выжить, даже при отсутствии соперников, учинил провокацию против России.
Гость
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