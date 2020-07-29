Укравший спиннинги житель Карелии попал в объектив камеры

В полицию поступило сообщение от заведующей магазина рыболовных товаров, сообщили в МВД Карелии.

В среду, 29 июля, около 18.00 один из посетителей похитил из магазина два спиннинга стоимостью около 10 тысяч рублей. Происходящее зафиксировала камера видеонаблюдения.

Ориентировка была передана всем дежурным нарядам.



В течение часа сотрудники ППС разыскали подозреваемого. Им оказался 32-летний горожанин.

Возбуждено уголовное дело.



Санкция статьи предусматривает наказание до четырех лет лишения свободы.

Ранее камера в поселке Карелии запечатлела молодых похитителей надгробных плит.