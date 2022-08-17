Уличные колонки для воды исчезают в райцентре Карелии

После ликвидации колонки в Медвежьегорске пожилым людям приходится идти километр за водой.

Снятая колонка для воды на улице Крупской, 7 в Медвежьегорске стала серьезной проблемой для местных жителей. Об этом горожанин пишет в паблике «Подслушано в Медвежьегорске», где опубликовали фото оставшегося от колонки домика.

«Уважаемая администрация, как можно оставить людей без воды. Ул. Крупской, 7 сняли колонку, ближайшая колонка находится в километре от нас. Давайте решать как-то эту проблему, не все могут сходить за водой на такое расстояние, здесь живут и пожилые люди. Думайте, решайте, администрация», - обращается житель Медвежьегорска к местным властям.

Ранее сообщалось, строительство колонки для воды стало грандиозным событием для жителей Сегежи.