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Улицу в Петрозаводске засыпали асфальтовыми отходами, по которым трудно ходить (ФОТО)

Новости. Общество
14:49, 24 Июня 2020
фото: © Читатель "Столица на Онего"
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Жители микрорайона Рыбка пожаловались на "качественный ремонт дороги".

Горожане, проживающие на улице Междвежьегорской, прислали в редакцию фотографии улицы, которую дорожные рабочие засыпали оставшимся после фрезеровки асфальтом.

"Учитывая полное отсутствие тротуаров, пешеходам передвигаться по этой улице стало совсем проблематично. Впредь предлагаем такими же "современными технологиями" и с таким же "качеством" ремонтировать мэрии дорогу рядом с собственным зданием на набережной", – написали петрозаводчане. 

На кадрах видно, что асфальтовая крошка разбросана, плохо утрамбована и неоднородна.

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Комментарии

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новый
2020-06-24 16:13:56
Леопольдишка, а ты кто такой, чтобы журналистам указывать где им копаться ? Твоя задача читать и вникать. На большее не способен.
кир
2020-06-24 15:37:54
Чего вы жалуетесь? Финские оккупанты лагерь сделали для русских в пятом посёлке, а страна Советов отходами засыпала дорогу. И вы всё недовольны? :)
Leopol'd
2020-06-24 15:35:16
Журналисты, покопайтесь в муниципальном контракте. Там должны быть прописаны технические требования к этому ремонту.
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