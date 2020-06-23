Улицу в Петрозаводске засыпали асфальтовыми отходами, по которым трудно ходить (ФОТО)

Жители микрорайона Рыбка пожаловались на "качественный ремонт дороги".

Горожане, проживающие на улице Междвежьегорской, прислали в редакцию фотографии улицы, которую дорожные рабочие засыпали оставшимся после фрезеровки асфальтом.

"Учитывая полное отсутствие тротуаров, пешеходам передвигаться по этой улице стало совсем проблематично. Впредь предлагаем такими же "современными технологиями" и с таким же "качеством" ремонтировать мэрии дорогу рядом с собственным зданием на набережной", – написали петрозаводчане.

На кадрах видно, что асфальтовая крошка разбросана, плохо утрамбована и неоднородна.