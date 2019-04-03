Умер актер Алексей Булдаков

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Актер Алексей Булдаков скончался на 69-м году жизни.
Актер Алексей Булдаков, исполнитель главной роли в фильме "Особенности национальной охоты", скончался в возрасте 68 лет.
Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе Гильдии актеров кино Союза кинематографистов РФ.
"Алексей Иванович Булдаков скончался, подробной информации у нас нет, знаем только, что он был на гастролях, у него оторвался тромб", - сказал собеседник ТАСС.
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