Умер актер Алексей Булдаков

Актер Алексей Булдаков скончался на 69-м году жизни.

Актер Алексей Булдаков, исполнитель главной роли в фильме "Особенности национальной охоты", скончался в возрасте 68 лет.

Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе Гильдии актеров кино Союза кинематографистов РФ.

"Алексей Иванович Булдаков скончался, подробной информации у нас нет, знаем только, что он был на гастролях, у него оторвался тромб", - сказал собеседник ТАСС.