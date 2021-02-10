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Умер мужчина, которого в центре Петрозаводска 14 января сбил экскаватор (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
06:40, 11 Февраля 2021
фото: Столица на Онего
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В больнице скорой медицинской помощи, не приходя в сознание после ДТП, скончался 54-летний петрозаводчанин.

Как стало известно "Столице на Онего", на 18-е сутки после ДТП в нейрохирургическом отделении БСМП, не приходя в сознание, умер 54-летний житель Петрозаводска, которого 14 января на проспекте Александра Невского сбил экскаватор.

Напомним, что мужчина попал под экскаватор в 16.05 14 января, когда пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Роковой наезд совершил 49-летний водитель, который управлял колесным экскаватором Hitachi.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил травмы и был госпитализирован в нейрохирургическое отделение БСМП.

После ДТП он не приходил в сознание, и для установления его личности был объявлен поиск родных и знакомых пострадавшего. В результате через несколько дней после объявления поиска в ГИБДД обратился сосед пострадавшего по общежитию, который узнал его по фотографии, опубликованной в СМИ.

Почти месяц врачи боролись за жизнь петрозаводчанина, но 10 февраля его не стало.

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