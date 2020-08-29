Умер народный артист СССР Владимир Андреев

Актер скончался спустя два дня после 90-летнего юбилея.

Актер и режиссер, народный артист СССР Владимир Андреев умер в возрасте 90 лет, сообщил РБК ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

"Мне позвонила супруга Андреева, актриса Наталья Селезнева, и сказала, что несколько минут назад на даче его не стало, - сообщил Заславский ТАСС. - Два дня назад мы отмечали 90-летие Владимира Андреева, он неважно себя чувствовал, у него была ишемическая болезнь сердца".



Владимир Андреев родился 27 августа 1930 года в Москве. В 1952 году он окончил актерский факультет ГИТИСа и поступил в театр Ермоловой, где сыграл десятки ролей, а затем стал главным режиссером. С 1990 по 2012 год Андреев был художественным руководителем театра, в 2012 году был назначен его президентом.



На счету Андреева также постановки в Малом театре, где он был главным режиссером в 1985–1988 годах, и несколько зарубежных спектаклей.



Он преподавал в ГИТИСе, заведовал кафедрой актерского мастерства. Среди учеников Андреева - Елена Яковлева, Виктор Раков и Кристина Орбакайте.



Среди самых известных киноработ Андреева - роли в фильмах "Ночной патруль", "Сказка о царе Салтане", "Ультиматум".

В 1993 году Андреев был удостоен международной премии им. К. Станиславского, в 2000 году его наградили орденом Почета за заслуги в развитии театрального искусства. Он также полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".