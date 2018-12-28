Умер один из обгоревших на заводе в Карелии рабочих

Трое рабочих получили ожоги от 30% до 80% тела на одном из заводов в Медвежьегорском районе, один из них погиб, сообщили в Следкоме Карелии.

Напомним, в вечернее время 20 декабря один из работников мачтопропиточного завода в селе Паданы Медвежьегорского района проводил покрасочные работы в технической цистерне.

Во время указанных работ мужчина потерял сознание в связи с токсичностью внутри цистерны, и двое других работников предприятия залезли в емкость, чтобы помочь человеку, но тоже потеряли сознание.

После этого рабочие предприятия приняли решение вскрыть емкость с внешней стороны и при помощи тяжелого оборудования начали производить резку металла. В этот момент внутри цистерны произошло воспламенение горючих паров, мужчины получили ожоги различной степени. Потерпевшим была оказана медицинская помощь, но один из них скончался.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 5 лет.