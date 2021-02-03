Умер пастор лютеранской церкви Петрозаводска

Ушел из жизни пастор евангелическо-лютеранской Церкви Ингрии Иван Паккарь.

Пастор скончался в возрасте 93-х лет, сообщили в Миннаце Карелии.

Иван Паккарь (Юхо Паккарь) жил в Карелии с 1949 года. Он служил настоятелем прихода в поселке Чална, на протяжении долгих лет был проповедником и миссионером в тех местах, куда его приглашали верующие, посещал многие приходы Карелии.

Почти до последних дней Иван Иванович читал на богослужениях прихода Петрозаводска Библию на родном финском языке. Смирение, сердечная простота, искренность, любовь к окружающим – такими словами отзываются о пасторе прихожане.

В Миннаце республике выразили соболезнование родным Ивана Ивановича и всем, кто знал его.

Прощание с пастором состоится 6 февраля с 10:00 до 11:00 в лютеранской церкви Петрозаводска (Древлянская набережная, 25).

Напомним, в конце января Петрозаводск простился с писателем и "главным лесным журналистом" Карелии Николаем Сабурым.