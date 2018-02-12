Умер сын Сергея Соловьева, сыгравший у него в фильме "Нежный возраст"

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В понедельник скоропостижно скончался актер Дмитрий Соловьев, ему было 43 года.
"На 44-ом году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, актера, продюсера, художника, дизайн-директора Международного фестиваля кинематографических дебютов "Дух огня" Соловьева Дмитрия Сергеевича", - сообщается на сайте Союза кинематографистов.
Дмитрий Соловьев – сын режиссера Сергея Соловьева. Он сыграл главную роль в фильме отца "Нежный возраст", вышедшем в 2000 году.
"Это случилось сегодня рано утром", - сказали ТАСС в окружении Сергея Соловьева. По словам собеседника агентства, сын режиссера находился в больнице.
Актриса Ольга Сидорова рассказала Пятому каналу, что актер умер от заболевания поджелудочной железы. По ее словам, панкреатит мог возникнуть как осложнение после перенесенного гриппа.
Прощание с актером состоится 14 февраля в 10.30 в Москве в Храме Иоанна Богослова на Бронной (Богословский переулок, 4).
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