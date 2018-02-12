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Новости. Культура
19:40, 12 Февраля 2018
фото: кадр из х/ф "Нежный возраст" (2000 г., реж.Сергей Соловьев)

Умер сын Сергея Соловьева, сыгравший у него в фильме "Нежный возраст"

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В понедельник скоропостижно скончался актер Дмитрий Соловьев, ему было 43 года.

"На 44-ом году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, актера, продюсера, художника, дизайн-директора Международного фестиваля кинематографических дебютов "Дух огня" Соловьева Дмитрия Сергеевича", - сообщается на сайте Союза кинематографистов.

Дмитрий Соловьев – сын режиссера Сергея Соловьева. Он сыграл главную роль в фильме отца "Нежный возраст", вышедшем в 2000 году.

"Это случилось сегодня рано утром", - сказали ТАСС в окружении Сергея Соловьева. По словам собеседника агентства, сын режиссера находился в больнице.

Актриса Ольга Сидорова рассказала Пятому каналу, что актер умер от заболевания поджелудочной железы. По ее словам, панкреатит мог возникнуть как осложнение после перенесенного гриппа.

Прощание с актером состоится 14 февраля в 10.30 в Москве в Храме Иоанна Богослова на Бронной (Богословский переулок, 4).

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