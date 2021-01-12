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Умер житель Сегежи, жена которого в соцсети умоляла Минздрав Карелии спасти его

Новости. Общество
09:50, 13 Января 2021
фото: © страница Вконтакте Инна Гордевич/vk.com/id57773253
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В ковид-центре Карелии скончался больной пневмонией 52-летний житель Сегежи.

Как сообщила на своей странице в соцсети сегежанка, 12 января в госпитали в Петрозаводске умер ее муж, которого в тяжелом состоянии на вертолете санавиации из Сегежи доставили в столицу Карелии.

Напомним, в социальных сетях 9 января жительница Сегежи сообщила, что ее 52-летний супруг заболел пневмонией и находится в местной больнице в тяжелом состоянии. По словам сегежанки, спасти ее мужа в Сегеже не могут, с каждым днем ему становится все хуже и хуже.

"Нужен срочный перевод в военный госпиталь в Петрозаводск, где его вылечат и поднимут на ноги. Он находится в реанимации уже 3 недели в очень тяжёлом состоянии с пневмонией. Улучшений нет, только всё хуже. Его подключили к ИВЛ (искусственная вентиляция лёгких), ввели в медикаментозный сон. Уже начинают страдать почки", - написала жительница Сегежи.

Крик о помощи услышал глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков, который связался с женщиной и пообещал сделать все возможное для спасения заболевшего.

Как сообщили в Минздраве республики, срочно был собран консилиум реаниматологов, которые обсудили ситуацию и приняли решение, что как только позволит состояние больного, он будет перевезен в Петрозаводск.

В результате 10 января вертолет санавиации доставил сегежанина в ковид-центр Карелии.

Врачи боролись за его жизнь, но болезнь оказалась сильнее.

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