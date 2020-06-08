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Умершая в Карелии женщина с COVID-19 могла заразить работников биологической научной станции

Новости. Общество
14:47, 09 Июня 2020
фото: © страница вконтакте Михаила Охлопкова
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Все сотрудники Беломорской биологической станции Зоологического института Российской академии наук сегодня будут осмотрены медиками.

Напомним, вчера умерла 57-летняя работница биологической научной станции "Беломорская", которая недавно прибыла в Карелию в командировку. У женщины был обнаружен коронавирус.

Как сообщил Михаил Охлопков на своей странице "ВКонтакте", женщина приехала в командировку 23 мая из Ленинградской области. 30 мая она почувствовала недомогание, но к врачу обратилась только 4 июня по телефону, 5 июня она уже нуждалась в респираторной кислородной поддержке и была направлена в Республиканскую инфекционную больницу.


© страница вконтакте Михаила Охлопкова

"Несмотря на усилия врачей, изначально диагностированная тотальная двусторонняя пневмония привела к летальному исходу", – сказал министр.

Станция расположена в Чупинской губе Кандалакшского залива Белого моря, на мысе Картеш, специалисты Лоухской ЦРБ отправились туда на катере. Они возьмут у всех сотрудников станции, 20 человек, мазки на коронавирус.


© страница вконтакте Михаила Охлопкова

"Принято решение организовать обсерватор для контактных лиц в условиях станции. Здесь есть отдельные помещения для проживания медицинского работника и для изоляции ковид-положительных граждан при выявлении таковых. Организовано раздельное питание для всех находящихся на станции", – заключил глава Минздрава РК.

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