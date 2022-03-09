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Уникальный хор выступит в Петрозаводске

Новости. Культура
18:00, 16 Марта 2022
фото: © Государственный академический Северный русский народный хор

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Северный русский народный хор привезет в столицу Карелии программу «Песни Северной Двины».

Концерт прославленного коллектива состоится в Петрозаводске 20 марта на сцене Музыкального театра. Полное название архангельских чудо-песенников — Государственный академический Северный русский народный хор. Коллектив, чья история насчитывает уже почти 100 лет, родом из Архангельска, но творчество его известно по всему миру. В составе коллектива три группы: хоровая, танцевальная и оркестр русских народных инструментов. Хор, состоящий только из женских голосов, имеет особое очарование и неповторимый тембр, созвучный исконному северному говору, отметили в Музыкальном театре Карелии.

Программа, с которой приедут гости из Архангельска, называется «Песни Северной Двины». В ней оживают традиционные обряды, гуляния, праздники, связанные с жизнью на берегах этой легендарной реки. Уникальный многоголосный вокал, виртуозная работа артистов оркестра, костюмы, словно сошедшие с музейных витрин, — все это составляет особый художественный мир, редкий и очень настоящий в своей красоте. Такие коллективы в настоящее время стали подлинной редкостью. Билеты продаются в кассе и на сайте Музыкального театра.

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