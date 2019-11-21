Упавший в Костомукше с крыши пятиэтажного дома подросток будет ходить

Главный врач детской республиканской больницы Инга Леписева рассказала о состоянии ребенка, который сорвался с крыши пятиэтажного дома в Костомукше.

Главврач детской республиканской больницы Инга Леписева с сообщила "Столице на Онего", что ребенок будет ходить.

Ранее мы писали, что 8 ноября 12-летний школьник из Костомукши вместе со сверстниками забрался на крышу пятиэтажного дома. Подростки решили заняться так называемым паркуром – перепрыгнуть на крышу соседнего здания. Одному из мальчишек это удалось, а второй сорвался с и упал на землю. Медики обнаружили у него переломы ног и другие серьезные травмы. На следующий день пострадавшего школьника на вертолете доставили в детскую республиканскую больницу в Петрозаводске.

Состояние недавно переведенного из реанимации в травматологическое отделение подростка Инга Леписева оценила как "средней тяжести". На наш вопрос, сможет ли он ходить, главврач ДРБ ответила: "Да, в будущем сможет". 19 ноября подростку проведены несколько операций.

С учетом полученных юным пациентом серьезных травм, отметила главный врач больницы, ему "предстоит длительное пребывание в стационаре и также длительная программа медицинской реабилитации".

"Подросток, разумеется, переживает случившееся, - говорит Инга Леписева. – Хорошо, что в больнице вместе с ним по уходу находится его папа".

Ранее сообщалось, что мальчик, сорвавшийся с крыши пятиэтажки в Костомукше, переведен из палаты ИТАР в отделение.