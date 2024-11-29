Упорная жительница Карелии сумела перевести аферистам почти 3 миллиона, несмотря на препятствия

Около 2.8 миллиона рублей потеряла жительница Сортавальского округа после беседы с «Антоном».

В полицию Сортавальского округа обратилась 76-летняя горожанка, ставшая жертвой дистанционных мошенников. Об этом сообщили в МВД Карелии.

Вначале женщине позвонили якобы из сотовой компании для продления услуг, и пенсионерка назвала номер СНИЛС и подтвердила личность. После этого мнимый работник «Госуслуг» напугал женщину тем, что ее данные стали известны мошенникам.

Наконец, с пенсионеркой связался некто по имени Антон, назвавший себя сотрудником Центробанка, и объяснил, что для защиты от злоумышленников надо срочно обналичить все деньги и перевести их на «специальные счета». Пенсионерка обналичила часть сбережений и перевела, куда сказали, но переводы на более крупные суммы все банки заблокировали. Тогда женщина под руководством «Антона» начала обзванивать банки и требовать разблокировки счетов. Когда и это не помогло, «Антон» оплатил женщине такси до Ленинградской области. Но и там в отделении банка разблокировать счета не дали.

Наконец, через некоторое время банки разблокировали счета пенсионерки, и упорная женщина перевела все оставшиеся у нее деньги по неизвестным номерам. После этого «Антон» прекратил выходить на связь, а пенсионерка, заподозрившая неладное, обратилась в полицию.

Общий ущерб оценивается в 2 миллиона 789 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.