Управление труда и занятости рассказало о жителях Карелии, нашедших работу после переобучения

Программы переобучения безработных, предлагаемые службами занятости, доказали свою эффективность — об этом говорят примеры жителей Карелии, о которых рассказали в Управлении труда и занятости республики.

Один их участников программы переобучения петрозаводчанин Дмитрий Никонов работал слесарем в АО «Тепловые сети». Его не устраивала заработная платая, поэтому он уволился и встал на учет как безработный в Агентстве занятости населения. На портале «Работа в России» Дмитрий оформил заявку на переобучение по направлению «Сварочные технологии» и завершил образовательную программу в июле 2021 года. После этого он трудоустроился электрогазосварщиком в АО «Петрозаводские коммунальные системы».

Ольга Вдовина из Кондопоги осталась без работы и долгое время не могла трудоустроиться. В июле по нацпроекту «Демография» женщина прошла обучение по компетенции «Предпринимательство». В августе занялась торговлей цветами, семенами и удобрениями, получив на приобретение торгового оборудования и аренды помещения от органов службы занятости 250 тыс. рублей в качестве финансовой помощи.

Еще одна участница нацпроекта «Демография» Наталья Глебова проходит обучение в Сортавальском колледже по программе повышения квалификации «Продвижение и реализация туристического продукта». После завершения образовательной программы ее уже ждут на работу в ООО «Ладога-Тур».

По подсчетам Управления труда и занятости Карелии, после обучения по нацпроекту «Демография» нашли новую работу более 300 жителей Карелии. В рамках региональной программы переобучения новую профессию получили более 600 человек.

Чтобы стать участником программы необходимо подать заявку на портале «Работа в России». Ознакомиться с перечнем компетенций, по которым организуется обучение, можно на сайте http://ucentr.karelia.ru/fp-sodejstvie-zanjatosti/kompetencii-worldskills/. Инструкция «Как записаться на обучение» также размещена на сайте http://ucentr.karelia.ru/fp-sodejstvie-zanjatosti/kak-zapisat-sja-na-obuchenie-po-fp-sodejstvie-zanjatosti/.