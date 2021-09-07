Управление занятости оценило «выживаемость» проводников поездов в Карелии

Безработные в Карелии по направлениям службы занятости, проходят обучение профессии проводника поезда, из них 30% надолго задерживаются на этой работе.

Такой вывод следует из данным Управления труда и занятости республики о количестве проводников, обученных в 2019 году.

«При содействии органов службы занятости для пассажирской компании в 2019 было обучено 13 специалистов, 30% из них продолжают свою деятельность в организации», — говорится в сообщении Управления.

Очередной набор безработных на обучающие курсы состоится по результатам ярмарки учебных месте, которая пройдет 10 сентября в Петрозаводском агентстве занятости населения.

Обучение включает в себя 480 часов учебного плана и продлится 3 месяца. Выпускникам курсов гарантируется трудоустройство в Северо-Западном филиале АО «Федеральная пассажирская компания».

Компания гарантирует оформление по Трудовому кодексу, полный социальный пакет, заработную плату от 30 до 35 тыс. рублей и ежегодную индексацию оплаты труда. Также работникам предоставляется бесплатный проезд от места жительства до места работы, ежегодный бесплатный проезд по территории РФ, полное обеспечение форменной одеждой, ежегодное медицинское профилактическое обследование.