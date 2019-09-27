"Управленцев станет меньше, профессионалов – больше"

Новый гендиректор ГУП "Карелфарм" Леонид Бычковский рассказал о планах развития предприятия.

"Карелфарм" в этом году отмечает 100-летний юбилей.

Конечно, судьба предприятия непростая, она зеркально повторяет всю историю экономики страны, со всеми вытекающими последствиями. Здесь и невыплаты зарплат в 90-е, и сокращение работников, кризис. Особенно в тяжелом положении предприятие находилось в 2017/18 годах, когда, по результатам финансовой деятельности, оно реально стало убыточным.

Крупнейшее фармацевтическое предприятие Карелии, выполняющее социально значимую функцию, нельзя терять, поэтому новому руководителю - Леониду Бычковскому предстоит провести большую работу по восстановлению "Карелфарма" после кризиса.

И, как признался Леонид Бычковский, первые успехи уже есть: по результатам первого полугодия предприятие вышло на рентабельность и на небольшую прибыль.

Удалось это, по мнению нового гендиректора, благодаря людям.

"В первую очередь, с чего я начал, это, безусловно, люди, - сказал Леонид Семенович. - Сейчас на предприятии работают 260 человек по всей республике. Но в 2018 году было сокращено 40% работников, и не просто работников, а специалистов фармацевтического и нефармацевтического профиля, которые проработали на предприятии не один десяток лет и реально каждый день в рутинном порядке ручками, ножками делали ту работу, результатом которой было успешно функционирующее предприятие. Но в 2018 году сокращения привели к сбою работы предприятия, что тут же сказалось на льготном обеспечении. Были уволены люди, которые занимались логистикой: выстраивали цепочку – начиная от формирования заявок в поликлиниках, закупок в Минздраве до непосредственной выдаче льготных лекарств пациентам. Поэтому первое, с чего я начал - это с людей: удалось вернуть порядка 5 ключевых профессионалов. И сразу облегчение почувствовали поликлиники, больные, министерство, правительство. Потому что резко упал шквал жалоб и обращений в связи с отсутствием льготных лекарств".

Дальше своей целью Леонид Семенович видит восстановление работы предприятия.

Как будет проходить восстановление предприятия, читайте здесь.