Управляющая компания в Петрозаводске выставила «двойные квитанции» и присвоила деньги жильцов

В результате проверки деятельности ООО УК «Комфортный город» было возбуждено два уголовных дела, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Петрозаводска проверяет обращение жительницы города о необоснованном начислении платы за жилищные услуги в пользу одной из управляющих компаний города.

Проверка установила, что ООО УК «Комфортный город» незаконно, не осуществляя управление многоквартирным домом, выставила «двойные квитанции» за услуги, которые уже были оплачены собственниками жилых помещений ранее.

Как уточнили в прокуратуре, финансовые потери, связанные со своими неудачными бизнес-решениями, управляющая компания возложила на жителей нескольких многоквартирных домов. Деньги, переведенные жильцами, были похищены руководством организации.

В результате проверки МВД возбудило два уголовных дела по статье «мошенничество»

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры города.