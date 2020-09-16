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Упрдор "Кола" объяснило появление стяжек на аварийном мосту в селе Карелии

Новости. Общество
10:59, 17 Сентября 2020
фото: © паблик Вконтакте "ДТП Петрозаводска и Карелии"
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В управлении прокомментировали ситуацию с ремонтом моста в селе Деревянное Прионежского района.

В связи с информацией, появившейся в СМИ, о ремонте мостового сооружения через р. Деревянка на 130 км подъезда к г. Петрозаводску автомобильной дороги А-215, подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор "Кола" считает необходимым разъяснить сложившуюся ситуацию.

"Искусственное сооружение было взято под особый контроль с момента передачи региональной дороги Петрозаводск - Ошта в федеральную собственность в прошлом году, так как мост находился в неудовлетворительном состоянии. В ходе планового осмотра сооружения в июле 2020 года выявлена продольная трещина в покрытии мостового полотна, влияющая на безопасность движения", - говорится в сообщении Упрдор "Кола".

По информации управления. с 25 июля 2020 введены временные ограничения движения по мосту. Движение осуществляется по одной полосе моста с ограничением массы транспортного средства и скорости движения. Для наблюдения за трещиной, наклоном балок установлены контрольные маяки.


© ФКУ Упрдор "Кола"

"Чтобы предотвратить дальнейшее развитие дефектов и обеспечить движение по одной полосе, выполнено устройство удерживающей конструкции под балкой пролетного строения и дополнительных связей между балками. Мониторинг дефектов осуществляется ежедневно. В следующем году мост начнут капитально ремонтировать. В настоящее время идет разработка проектной документации", - сообщили в Упрдор "Кола".

Напомним, в паблике ДТП ПТЗ выложили фото ветхого мостового сооружения в Деревянном.  Автомобилисты недоумевали, чем могут помочь стяжки мосту с огромными трещинами. Комментаторы предложили использовать для ремонта изоленту и скотч.

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Комментарии

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Leopol'd
2020-09-17 12:09:52
Так всё-таки Деревянное или "о ремонте мостового сооружения через р. Деревянка". Вы с Автодором точно об одном мосте говорили?
новый
2020-09-17 11:12:22
Не графья, и так пока поездите. Тем более забавно, что критикует в основном либерастные нищеброды у которых даже кредитной кастрюли нет.
Гость
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