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Уроки мужества начались в Карелии, несмотря на пандемию COVID-19

Новости. Общество
12:40, 11 Февраля 2021
фото: Республика Карелия / ВК
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Власти республики заявили, что эпидобстановка по коронавирусу позволяет проводить в Карелии уроки мужества.

"В школах Карелии, как только позволила эпидобстановка, возобновились уроки мужества и патриотизма. Первый такой урок провели в петрозаводской школе № 9 имени И.С. Фрадкова", - заявляет паблик регионального правительства в соцсети.

Заявлено, что в феврале уроки мужества состоятся в школах Петрозаводска, Пряжи и Медвежьегорска.

"Ребятам рассказывают о днях воинской славы, истории российского государства, современных героях – врачах, спасателях, параолимпийцах. Уроки мужества проводят не только для школьников, но и для студентов, в том числе из районов республики", - информируют в правительстве.

Ранее Мирошник поблагодарила бизнес за "настоящий патриотизм" по отношению к облику Петрозаводска.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2021-02-11 13:08:53
Это на улице три человека с плакатами - это нарушение требований борьбы с ковид. А вот в обнуление сыграть, ура-патриотические речи потолкать, тут и сотню человек согнать в закрытое помещение можно, да и ветерана привести.
театральный критик
2021-02-11 12:56:11
Шах и мат либерде с ихними навальнятами.
Гость
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