Уроки мужества начались в Карелии, несмотря на пандемию COVID-19

Власти республики заявили, что эпидобстановка по коронавирусу позволяет проводить в Карелии уроки мужества.

"В школах Карелии, как только позволила эпидобстановка, возобновились уроки мужества и патриотизма. Первый такой урок провели в петрозаводской школе № 9 имени И.С. Фрадкова", - заявляет паблик регионального правительства в соцсети.

Заявлено, что в феврале уроки мужества состоятся в школах Петрозаводска, Пряжи и Медвежьегорска.

"Ребятам рассказывают о днях воинской славы, истории российского государства, современных героях – врачах, спасателях, параолимпийцах. Уроки мужества проводят не только для школьников, но и для студентов, в том числе из районов республики", - информируют в правительстве.

Ранее Мирошник поблагодарила бизнес за "настоящий патриотизм" по отношению к облику Петрозаводска.