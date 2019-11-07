Уроки уголовника о "воровском искусстве" подвели петрозаводчанку под статью

В полицию обратились сотрудники магазина по продаже бытовой техники, сообщили в МВД Карелии.

Они выявили, что в дневное время из торгового зала был похищен внешний аккумулятор. Сумма ущерба составила 3,5 тысячи рублей. Спустя несколько дней сотрудники другой торговой точки, реализующей электронику, заявили о краже беспроводного маршрутизатора стоимостью в 6,6 тысячи рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к обоим происшествиям причастна 20-летняя петрозаводчанка. Женщина заходила в торговый зал, рассматривала товары, а потом незаметно их выносила.



Оперативникам она пояснила, что не учится и не работает. Такому способу заработка научилась у своего сожителя, который в настоящее время отбывает наказание в местах лишения свободы.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее продолжение праздника закончилось для другой жительницы Петрозаводска уголовным делом.