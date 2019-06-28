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Новости. Криминал
16:16, 28 Июня 2019
фото: Pixabay

Уроженец Карелии выбросил краденый пакет, увидев содержимое

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Мужчина пошел на преступление на вокзале в Петербурге, сообщили в управлении на транспорте МВД по СЗФО.

В дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение от менеджера о том, что у нее на Московском вокзале похищен пакет с брендовой косметикой.

Заявительница объяснила, что данное имущество является для нее источником дохода, так как она работает представителем компании импортной косметической продукции в различных регионах России. С Московского вокзала она намеревалась отправиться в Ростов-на-Дону к клиентам.

Транспортные полицейские выявили подозреваемого – 53-летнего жителя Карелии. 

Мужчина похитил пакет с косметикой. После этого он поспешно покинул территорию вокзала и внимательно осмотрел содержимое свертка. Позже он выбросил похищенное имущество в мусорный контейнер.

Злоумышленник неоднократно привлекался к уголовной ответственности за такие преступления, как грабеж и оскорбление представителя власти. С Московского вокзала он возвращался к себе на родину после трудовой деятельности в Северной столице.

В настоящее время в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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Комментарии

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кир
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