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Новости. Криминал
10:14, 23 Апреля 2018

Уроженца Карелии сожительница обвинила в совращении падчерицы

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Жительница Карелии заявила на своего бывшего сожителя, обвинив его в педофилии.

Как сообщает издание konkretno, 33-летняя неработающая жительница Карелии утверждает, что в октябре 2017 года 37-летний мужчина переспал с ее дочерью. Девочке 15 лет, она учится в девятом классе.

Это произошло на съемной квартире на проспекте Маршала Жукова, когда гражданские супруги еще жили вместе.

Местонахождение подозреваемого устанавливается.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2018-04-23 12:08:52
На что живет неработающая? Всем таким вшить чипы отслеживания и ставить на общественные работы за миску каши.
Гость
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