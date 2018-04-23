Уроженца Карелии сожительница обвинила в совращении падчерицы

Жительница Карелии заявила на своего бывшего сожителя, обвинив его в педофилии.

Как сообщает издание konkretno, 33-летняя неработающая жительница Карелии утверждает, что в октябре 2017 года 37-летний мужчина переспал с ее дочерью. Девочке 15 лет, она учится в девятом классе.

Это произошло на съемной квартире на проспекте Маршала Жукова, когда гражданские супруги еще жили вместе.

Местонахождение подозреваемого устанавливается.