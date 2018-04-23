Уроженца Карелии сожительница обвинила в совращении падчерицы

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Жительница Карелии заявила на своего бывшего сожителя, обвинив его в педофилии.
Как сообщает издание konkretno, 33-летняя неработающая жительница Карелии утверждает, что в октябре 2017 года 37-летний мужчина переспал с ее дочерью. Девочке 15 лет, она учится в девятом классе.
Это произошло на съемной квартире на проспекте Маршала Жукова, когда гражданские супруги еще жили вместе.
Местонахождение подозреваемого устанавливается.
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