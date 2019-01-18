Ушел из жизни Борис Покрамович, проработавший зампрокурора Карелии почти 20 лет

Ушел из жизни ветеран прокуратуры Карелии Борис Петрович Покрамович, сообщили в надзорном ведомстве.

По данным ведомства, 16 января на 89-м году жизни скончался ветеран прокуратуры Карелии, Заслуженный юрист РСФСР Борис Петрович Покрамович.

Борис Петрович родился 11 марта 1930 года в Петрозаводске.

По окончании Ленинградского юридического института проходил службу в органах прокуратуры Карелии с 1953 по 1996 годы.

Занимал различные должности, в том числе был помощником прокурора Кемского района, прокурором отдела по надзору за рассмотрением в судах уголовных дел, прокурором Прионежского района, старшим помощником прокурора республики по надзору за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний.

С 1972 по 1991 годы занимал должность заместителя прокурора республики.

За период службы Покрамович зарекомендовал себя квалифицированным юристом, принципиальным, инициативным и требовательным руководителем. Внёс заметный вклад в укрепление законности и правопорядка в республике.

Прощание состоится в Петрозаводске в траурном зале на ул. Вольной 21 января 2019 года с 13 до 14 часов.