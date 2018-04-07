Ушел из жизни директор школы №38 Виктор Рябухин

В пятницу, 6 апреля, после продолжительной болезни на 68 году жизни скончался директор школы №38 Виктор Павлович Рябухин, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В 1972 году Виктор Павлович окончил Петрозаводский государственный университет им. О.В.Куусинена по специальности "Биология". Преподавал в ПетрГУ, работал на биологической станции, в течение нескольких лет был учителем биологии и заместителем директора по воспитательной работе средней школы №28 (МОУ "Университетский лицей").

Позже, 30 августа 1995 года, назначен директором МОУ "Средняя школа №38", в которой проработал 23 года. Он сумел сплотить коллектив единомышленников, который слаженно трудился все эти годы. Виктор Павлович создал уникальный для Карелии оздоровительный центр, который прославил школу не только в республике, но и на международном уровне.

За заслуги в области образования, долгую и кропотливую работу в качестве директора школы Виктору Павловичу присвоено почетное звание «"Заслуженный работник образования Республики Карелия". В 2002 году награжден нагрудным знаком "Почетный работник общего образования РФ".

"Виктор Павлович был не только замечательным руководителем, но и прекрасным отцом, который вырастил и воспитал двух достойных сыновей. Администрация Петрозаводского городского округа выражает соболезнования родным и близким Виктора Павловича Рябухина", - отметили в пресс-службе мэрии.