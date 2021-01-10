Ушел из жизни легендарный железнодорожник Карелии Юрий Черниговский

Скончался почетный ветеран ОАО "РЖД" Юрий Черниговский, отработавший на железной дороге в Карелии более 60 лет.

Юрия Михайловича, чье имя знает практически каждый железнодорожник в республике, не стало 5 января, сообщили в Службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги – филиала ОАО "РЖД".

Юрий Черниговский родился на Ставрополье, в селе Петровском 29 ноября 1938 года.

В 1958 году после учёбы в Таганрогском техническом железнодорожном училище начал свою трудовую деятельность на Сортавальском отделении ОЖД. В 60-м году он стал поездным диспетчером на направлении Суоярви – Сукозеро – Петрозаводск. И в этом же году последовало расформирование Сортавальского отделения. Юрия Михайловича перевели на Кемское отделение в той же должности. В Кеми, он прошёл все ступени. Диспетчер. Дежурный по отделению. Заместитель начальника отдела движения. Председатель райпрофсожа, где проработал 10 лет. Первый заместитель начальника отделения. А когда в 88-м году Кемское отделение соединили с Петрозаводским, он ещё два года был начальником Кемского подотдела.

После выхода на заслуженный отдых в 1999 году благодаря его огромному опыту и знаниям до 2015 года он проработал старшим инспектором по контролю исполнения поручений. С 2015 года возглавлял Совет Ветеранов на Петрозаводском регионе.

Юрий Михайлович - заслуженный работник Карелии и Октябрьской магистрали, орденоносец, у него более 60 наград.

Прощание с Юрием Черниговским состоится 12 января с 14:00 до 15:00 по адресу: Петрозаводск, ул. Вольная, д. 4, Траурный зал №1. Он будет похоронен на Сулажгорском кладбище.