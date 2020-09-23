Ушлый архангелогородец, обманувший жителей Карелии на полмиллиона рублей, получил "условку"

Осужден житель Архангельска, продававший пенсионерам в Петрозаводске аппараты, которые якобы могут их вылечить, сообщили в прокуратуре Карелии.

Архангелогородец обманывал пожилых людей, представляясь социальным работником, предлагал купить аппарат, который, по его словам, может вылечить некоторые заболевания. В итоге мужчине удалось обмануть 19 жителей Карелии на 500 тысяч рублей.



Средства мошенник возместил в ходе предварительного расследования.



Суд признал архангелогородца виновным в 19 преступлениях. За мошенничество ему назначено наказание в виде лишения свободы на 3 года. Наказание условное с испытательным сроком 3 года, сообщила прокуратура Карелии.



Приговор суда не вступил в законную силу.



Ранее сообщалось, что житель Архангельска совершал мошенничество в Петрозаводске.