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Ушлый архангелогородец, обманувший жителей Карелии на полмиллиона рублей, получил "условку"

Новости. Общество
14:12, 24 Сентября 2020
фото: © shutterstock.com
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Осужден житель Архангельска, продававший пенсионерам в Петрозаводске аппараты, которые якобы могут их вылечить, сообщили в прокуратуре Карелии.

Архангелогородец обманывал пожилых людей, представляясь социальным работником, предлагал купить аппарат, который, по его словам, может вылечить некоторые заболевания. В итоге мужчине удалось обмануть 19 жителей Карелии на 500 тысяч рублей.

Средства мошенник возместил в ходе предварительного расследования.

Суд признал архангелогородца виновным в 19 преступлениях. За мошенничество ему назначено наказание в виде лишения свободы на 3 года. Наказание условное с испытательным сроком 3 года, сообщила прокуратура Карелии.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что житель Архангельска совершал мошенничество в Петрозаводске.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-09-24 14:39:41
Кто получил взятку? Теперь этим не занимается ФСБ, преемница КГБ. А жаль. Кто выявлять будет преступления силовиков и судей?
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