Ушлый архангелогородец заработал полмиллиона рублей на доверчивых пенсионерах в Петрозаводске

Житель Архангельска обманул 19 пенсионеров в Петрозаводске, продав им аппарат, который, по его словам, может любого "поставить на ноги", сообщили в МВД Карелии.

Многоэпизодное уголовное дело расследовалось следователем отдела полиции №2 УМВД по Петрозаводску. Фигурант, 39-летний архангелогородец, был задержан сотрудниками уголовного розыска в конце июля этого года.

Установлено, что некоторое время назад мужчина познакомился в интернете с петрозаводчанкой и переехал к ней. Устраиваться на работу он не спешил, но придумал способ дохода.

По версии следствия, обвиняемый в спальных районах города подыскивал одиноких пенсионеров – категорию граждан, которые легко доверяют незнакомцам. В дальнейшем он приходил к пожилому человеку домой, представлялся работником социального учреждения и даже демонстрировал какое-то удостоверение. Примечательно, что никто из потерпевших не прочел, что именно, там было написано. Затем гражданин расспрашивал хозяев об их возрасте и имеющихся заболеваниях, а после предлагал приобрести почти волшебный аппарат, который может любого "поставить на ноги". Тут же мнимый соцработник сообщал, что аппарат – новинка и стоит дорого, но для пенсионеров предусмотрена специальная скидка.

В материалах уголовного дела фигурируют 19 петрозаводчан, которые приобрели 25 таких аппаратов. Общий ущерб от мошеннических действий обвиняемого составил 564 800 рублей.

В ходе следствия мужчина полностью признал свою вину и возместил причиненный гражданам ущерб. В начале сентября Петрозаводский городской суд приступил к рассмотрению материалов уголовного дела о мошенничествах, совершенных с причинением значительного ущерба.

Полиция Карелии призывает граждан: рекомендуйте пожилым родственникам и знакомым не доверять незваным гостям и не приобретать с рук что-либо. Это грозит не только финансовыми потерями, но может быть опасно.