Условия жизни студентов автотранспортного техникума Карелии улучшили за 22 млн рублей

В 2020 году в Карелии начался масштабный ремонт общежитий колледжей и техникумов, которые долгое время не ремонтировались, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

По словам Парфенчикова, для проведения ремонта была разработана отдельная программа, рассчитанная до 2024 года, и уже в прошлом году на обновление общежитий выделили значительные средства из республиканского бюджета.

"22 миллиона направили на улучшение условий проживания студентов Петрозаводского автотранспортного техникума. В общежитиях на улице Краснофлотской и Мелентьевой в 35 комнатах сделали косметический ремонт и привели в порядок туалеты, душевые комнаты, кухни, комнаты для умывания", - сказал Артур Парфенчиков.

В здании на Мелентьевой, по смловам главы Карелии, дополнительно оборудовали на этажах 5 душевых и заменили систему отопления, на Краснофлотской отремонтировали внутренние сети электроснабжения и заменили системы холодного, горячего водоснабжения и водоотведения.

"Нам предстоит ещё большой объем работы, во многих общежитиях ремонт проводится в несколько этапов. Но сейчас первоочередная задача – привести в порядок кровли, окна, трубы, подвалы, чтобы студенты жили в теплых, комфортных и безопасных условиях", - поделился планом работ глава респблики Артур Парфенчиков.