Успешных школьников из районов Карелии ждет путешествие на Кижи

В двухдневное путешествие отправятся 442 школьника из восьми районов Карелии.

Ученики общеобразовательных школ и школ искусств из Прионежского, Пряжинского, Олонецкого, Суоярвского, Сегежского, Питкярантского, Калевальского и Кемского получили в награду за успехи в учёбе и творчестве возможность посетить остров Кижи и Петрозаводск, сообщается паблике "Республика Карелия".

В столице Карелии ребят ждет обзорная экскурсия по городу, посещение Дома Кантеле, Национального музея, Музыкального театра, а также участие в интерактивной программе с карельскими песнями и танцами.

Поездки по экскурсионным маршрутам пройдут с 14 сентября по 3 октября. Каждый ребёнок сможет принять участие в конкурсе на лучший отзыв о путешествии – в виде эссе, стихотворения или видеоролика, которые опубликуют в группе "ВКонтакте".

Ранее сообщалось, что школьников из Карелии обучат основам парусного спорта.