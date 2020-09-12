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Успешных школьников из районов Карелии ждет путешествие на Кижи

Новости. Общество
11:24, 13 Сентября 2020
фото: ©Игорь Георгиевский
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В двухдневное путешествие отправятся 442 школьника из восьми районов Карелии.

Ученики общеобразовательных школ и школ искусств из Прионежского, Пряжинского, Олонецкого, Суоярвского, Сегежского, Питкярантского, Калевальского и Кемского получили в награду за успехи в учёбе и творчестве возможность посетить остров Кижи и Петрозаводск, сообщается паблике "Республика Карелия".

В столице Карелии ребят ждет обзорная экскурсия по городу, посещение Дома Кантеле, Национального музея, Музыкального театра, а также участие в интерактивной программе с карельскими песнями и танцами.

Поездки по экскурсионным маршрутам пройдут с 14 сентября по 3 октября. Каждый ребёнок сможет принять участие в конкурсе на лучший отзыв о путешествии – в виде эссе, стихотворения или видеоролика, которые опубликуют в группе "ВКонтакте".

Ранее сообщалось, что школьников из Карелии обучат основам парусного спорта.

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